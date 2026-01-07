Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Drei Transporter im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots)

Drei geparkte Transporter, zwei Peugeot und ein Nissan, wurden von Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch (07.01.) angegangen. Abgesehen hatten es die Täter bei den beiden Peugeots in der Hamburger Straße und in der Uhlandstraße auf in den Fahrzeugen aufbewahrte Werkzeuge. Im Fall des Nissan, der in der Grabenstraße stand, entwendeten die Kriminellen ein Tablet. Die Schäden belaufen sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

