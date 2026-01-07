POL-DA: Rüsselsheim: Goldmünzen im Wert von über 20.000 Euro auf Supermarkt-Parkplatz/Ehrlicher Finder kommt zur Polizei
Rüsselsheim (ots)
Ein 46 Jahre alter Kunde eines Einkaufsmarktes "Am Steinmarkt" in Bauschheim hat am Dienstagabend (06.01.) nach seinem Einkauf, gegen 18.30 Uhr, mehrere Goldmünzen auf dem dortigen Kundenparkplatz gefunden. Die Münzen haben nach erster Schätzung einen Wert von insgesamt über 20.000 Euro. Der 46-Jährige brachte die Münzen anschließend sofort zur Polizei. Die Ordnungshüter loben dieses vorbildliche Verhalten des ehrlichen Finders.
Die Suche nach dem Eigentümer der Goldmünzen blieb bislang ohne Erfolg. Wer die Münzen verloren hat oder Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.
