Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Ahrensbök

Schwerer Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Heute Mittag (17.12.2025) ereignete sich in Ahrensbök ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw zusammenstießen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung der Straßenverkehrs aufgenommen.

Gegen 11:45 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass es einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 432 zwischen Ahrensbök und Scharbeutz gegeben hat. Polizeibeamte der Polizeistation Ahrensbök nahmen den Unfall auf.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 22-Jähriger mit seinem schwarzen Mercedes die Bundesstraße 432 von Ahrensbök in Richtung Scharbeutz. Er soll seinen Wagen in Schlangenlinie geführt haben, wodurch er in den Gegenverkehr geriet und mit einem grauen Skoda, in dem sich ein 80-jähriger Mann und eine 78-jährige Beifahrerin befanden, kollidierte. Beide Fahrzeuge drehten sich durch den Zusammenstoß und der schwarze Mercedes kam im Graben zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitten drei Personen Verletzungen. Der 22-jährige aus Ostholstein wurde schwer verletzt, die beiden Ostholsteiner aus dem Skoda wurden leicht verletzt. Alle Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bei dem 22-jährigen Mann konnten keine Anhaltspunkte für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Aufgrund der auffälligen Fahrweise ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe zur Feststellung von möglichen Betäubungsmitteln an.

An beiden Pkw entstand ein Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 22-Jährigen (deutsche Staatsangehörigkeit) eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell