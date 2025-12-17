POL-HL: HL - Kücknitz
Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-jährigen Lübecker
Lübeck (ots)
Der seit Dienstag (09.12.2025) Vermisste konnte heute Mittag (17.12.2025) in einer Hilfseinrichtung in Hagenow wohlbehalten festgestellt werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Es wird um eine Löschung des veröffentlichten Lichtbildes gebeten.
