Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-jährigen Lübecker

Lübeck (ots)

Der seit Dienstag (09.12.2025) Vermisste konnte heute Mittag (17.12.2025) in einer Hilfseinrichtung in Hagenow wohlbehalten festgestellt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Es wird um eine Löschung des veröffentlichten Lichtbildes gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell