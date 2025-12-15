Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt/Ostholstein Einbruch in Supermarkt

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (14.12.2025) bemerkte der Marktleiter eines Supermarktes im Rettiner Weg in Neustadt einen Einbruch in die Räumlichkeiten. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Verdachts Einbruchsdiebstahls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich die unbekannten Tatverdächtigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Dach aus Zutritt zum Markt verschafft. Innerhalb der Geschäftsräume wurde eine Wand zu einem Geldautomaten durchbrochen, dieser jedoch nicht geöffnet.

Kriminalbeamte sicherten zahlreiche Spuren. Die Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizei Neustadt wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls geführt.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen um das Einkaufszentrum im Rettiner Weg in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.-14.12.2025) nimmt die Polizei unter der 04561/6150 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell