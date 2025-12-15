PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt/Ostholstein Einbruch in Supermarkt

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen (14.12.2025) bemerkte der Marktleiter eines Supermarktes im Rettiner Weg in Neustadt einen Einbruch in die Räumlichkeiten. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Verdachts Einbruchsdiebstahls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich die unbekannten Tatverdächtigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Dach aus Zutritt zum Markt verschafft. Innerhalb der Geschäftsräume wurde eine Wand zu einem Geldautomaten durchbrochen, dieser jedoch nicht geöffnet.

Kriminalbeamte sicherten zahlreiche Spuren. Die Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizei Neustadt wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls geführt.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen um das Einkaufszentrum im Rettiner Weg in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.-14.12.2025) nimmt die Polizei unter der 04561/6150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

  • 12.12.2025 – 12:43

    POL-HL: Stadtgebiet/Lübeck Lichterfahrt durch die Hansestadt

    Lübeck (ots) - Am Sonntag (14.12.2025) wird in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr eine Lichterparade mit Pkw vom CITTI-Park bis zum Holstentor, durch die Altstadt und zurück stattfinden. Es kann punktuell zu Verkehrseinschränkungen kommen. Für den 3. Adventssontag (14.12.2025) wurde bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck ein Autokorso in Form einer weihnachtlichen Lichterfahrt zum Thema "Erinnerung an den ...

    mehr
