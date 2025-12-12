Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-BAB1-AS Moisling-AS Zentrum

Knapp 210 km/h anstelle erlaubter 120 km/h - Drei Monate Fahrverbot

Lübeck (ots)

Donnerstagmittag (11.12.2025) hat eine Besatzung des Video- und Geschwindigkeitsdienstes des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz auf der Bundesautobahn 1 bei Lübeck einen Audi aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert. Weil der Fahrer mit knapp 210 km/h anstelle der erlaubten 120 km/h unterwegs war, erwartet ihn neben 700EUR Bußgeld und zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg auch ein dreimonatiges Fahrverbot.

Gegen 12.00 Uhr fiel der Videowagenbesatzung der schnelle Audi Q7 auf der BAB1 zwischen den Anschlussstellen Moisling und Lübeck Zentrum in Fahrtrichtung Norden auf. Die Polizisten dokumentierten den Geschwindigkeitsverstoß und hielten den 55 Jahre alten Fahrer aus Niedersachsen kurz darauf an.

Abzüglich der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 78 km/h übrig. Der Hinweis des Fahrers, dass er eigentlich nie zu schnell fahre, bewahrt ihn jedoch nicht vor dem anstehenden Fahrverbot.

