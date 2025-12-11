Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Stadtgebiet

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-jährigen Lübecker

Lübeck (ots)

Seit Dienstag (09.12.2025) wird der 77 Jahre alte Ewald H. aus Lübeck Kücknitz vermisst. Dieser hatte seine Pflegeeinrichtung verlassen und kehrte nicht wieder zurück. Bei der Suche nach dem Vermissten bittet die Polizeidirektion Lübeck um Mithilfe der Bevölkerung.

Den vorliegenden Erkenntnissen nach soll der Vermisste an Demenz erkrankt und orientierungslos sein. Möglicherweise könnte sich Herr H. in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Er nutzt Bus und Bahn.

Der Beschreibung nach ist der Vermisste ca. 175 cm groß und von korpulenter, dicker Statur. Er trägt eine Glatze und eine Brille. Zur Fortbewegung nutzt Herr H. einen schwarzen Rollator. Hinweise zu seiner aktuellen Bekleidung sind nicht bekannt.

Wer den Vermissten gesehen hat oder auch Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann wird gebeten, sich mit der Lübecker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

