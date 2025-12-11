PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Stadtgebiet
Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-jährigen Lübecker

POL-HL: HL-Stadtgebiet / Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 77-jährigen Lübecker
  • Bild-Infos
  • Download

Lübeck (ots)

Seit Dienstag (09.12.2025) wird der 77 Jahre alte Ewald H. aus Lübeck Kücknitz vermisst. Dieser hatte seine Pflegeeinrichtung verlassen und kehrte nicht wieder zurück. Bei der Suche nach dem Vermissten bittet die Polizeidirektion Lübeck um Mithilfe der Bevölkerung.

Den vorliegenden Erkenntnissen nach soll der Vermisste an Demenz erkrankt und orientierungslos sein. Möglicherweise könnte sich Herr H. in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten. Er nutzt Bus und Bahn.

Der Beschreibung nach ist der Vermisste ca. 175 cm groß und von korpulenter, dicker Statur. Er trägt eine Glatze und eine Brille. Zur Fortbewegung nutzt Herr H. einen schwarzen Rollator. Hinweise zu seiner aktuellen Bekleidung sind nicht bekannt.

Wer den Vermissten gesehen hat oder auch Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann wird gebeten, sich mit der Lübecker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451-1310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 11:37

    POL-HL: Ratekau/Ostholstein Diebstahl auf Reiterhof - Polizei sucht nach Hinweisen

    Lübeck (ots) - In der Nacht 03.12.-04.12.2025 brachen unbekannte Täter auf einem Reiterhof in Rohlsdorf in Ostholstein Schränke auf und entwendeten Sättel und anderes Reitsportzubehör im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter sowie den entwendeten Sätteln. Am Morgen des 04.12.2025 stellte ein Mitarbeiter eines ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:25

    POL-HL: HL - Kücknitz / Zeugenaufruf - Beschädigte Bushaltestellen

    Lübeck (ots) - Von Ende November bis Anfang Dezember 2025 kam es zu insgesamt elf Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in Lübeck - Kücknitz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Am Abend des 27.11.2025 (Donnerstag) ging bei der Polizei ein erster Hinweis auf einen beschädigten Unterstand an der Bushaltestelle Kornweg in der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 21:16

    POL-HL: Folgemeldung: HL - Stadtbereich Suche nach vermisstem 39-Jährigen beendet

    Lübeck (ots) - Die am Nachmittag des 08.12.2025 veröffentlichte Fahndung nach dem 39-jährigen Krzysztof K. aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Der Vermisste konnte durch Kollegen des 2. PR Lübeck angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren