Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Zeugenaufruf - Beschädigte Bushaltestellen

Lübeck (ots)

Von Ende November bis Anfang Dezember 2025 kam es zu insgesamt elf Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in Lübeck - Kücknitz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Abend des 27.11.2025 (Donnerstag) ging bei der Polizei ein erster Hinweis auf einen beschädigten Unterstand an der Bushaltestelle Kornweg in der Solmitzstraße ein. Nachdem die eingesetzten Beamten die Schäden dokumentiert hatten, bemerkten sie im Westpreußenring drei weitere Haltestellen, bei denen jeweils mindestens eine Scheibe der Unterstände zerstört worden war. Auch dort nahmen die Polizeibeamten die Beschädigungen auf.

In der Nacht des 30.11.2025 (Sonntag) stellten die Polizisten fest, dass die Unterstände der Haltestelle Kücknitzer Scheide in beiden Richtungen beschädigt worden waren.

Am 01.12.2025 (Montag) kamen vier weitere Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung hinzu. Die Beamten stellten bei den Haltestellen Kieselgrund, am Friedhof Waldhusen sowie beidseitig am Schulzentrum weitere zerstörte Glasscheiben fest.

Zu einer weiteren Tat kam es am 03.12.2025 (Mittwoch). Um die Mittagszeit wurde eine Beschädigung des Bushaltestellenunterstandes Roter Hahn angezeigt.

Die Polizei Kücknitz ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in elf Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu Tatverdächtigen oder sonstige Angaben zum Sachverhalt nehmen die Ermittler telefonisch unter 0451 - 131 7300 oder per E-Mail unter kuecknitz.pst@polizei.landsh.de entgegen.

