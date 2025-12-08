Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Folgemeldung: HL - Stadtbereich Suche nach vermisstem 39-Jährigen beendet

Lübeck (ots)

Die am Nachmittag des 08.12.2025 veröffentlichte Fahndung nach dem 39-jährigen Krzysztof K. aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Der Vermisste konnte durch Kollegen des 2. PR Lübeck angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um eine Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell