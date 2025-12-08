PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Folgemeldung: HL - Stadtbereich Suche nach vermisstem 39-Jährigen beendet

Lübeck (ots)

Die am Nachmittag des 08.12.2025 veröffentlichte Fahndung nach dem 39-jährigen Krzysztof K. aus Lübeck wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Der Vermisste konnte durch Kollegen des 2. PR Lübeck angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um eine Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de
i.A. Astrid Wisch, KHKin, KDD Lübeck, Tel. 04511314604

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:08

    POL-HL: Lübeck/Moisling Sachbeschädigung an Smart - Polizei sucht Hinweise

    Lübeck (ots) - Samstagmorgen (06.12.2025) entdeckte eine Passantin einen Smart mit einem E-Roller auf dem Dach und offenen Türen auf einem Parkplatz im Oberbüssauer Weg in Moisling und informierte die Polizei. Die Beamten stellten weitere Beschädigungen an dem Fahrzeug fest, das nicht mehr fahrbereit ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:23

    POL-HL: Heiligenhafen/Ostholstein Mann auf Parkplatz mit Messer verletzt worden

    Lübeck (ots) - Ein 32-Jähriger wurde am Samstagabend (06.12.2025) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Höhenweg in Heiligenhafen von zwei Unbekannten mit einem Messer verletzt. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt entkommen. Der Verletzte kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren