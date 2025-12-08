Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Moisling Sachbeschädigung an Smart - Polizei sucht Hinweise

Lübeck (ots)

Samstagmorgen (06.12.2025) entdeckte eine Passantin einen Smart mit einem E-Roller auf dem Dach und offenen Türen auf einem Parkplatz im Oberbüssauer Weg in Moisling und informierte die Polizei. Die Beamten stellten weitere Beschädigungen an dem Fahrzeug fest, das nicht mehr fahrbereit ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

Eine 29-Jährige Fahrzeugführerin aus Travemünde hatte nach ersten Erkenntnissen am Freitagabend (05.12.2025) das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen auf dem Parkplatz beim Bahnhof Moisling abgestellt.

Am folgenden Morgen gegen 05.30 Uhr bemerkte eine Passantin den Smart mit eingeschaltetem Warnblinker, offenen Türen und einem E-Roller auf dem Dach. Die Frau informierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten stellten darüber hinaus fest, dass auf dem Dach und den Sitzen Streusalz verteilt sowie auf der Motorhaube ein Schriftzug hinterlassen worden war. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vermutlich entstand durch das Brechen der Wegfahrsperre ein Getriebeschaden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451/1310 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell