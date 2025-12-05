Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-BAB1-Gremersdorf

LKW-Bergung auf der BAB1 - Vollsperrung ab 16.00 Uhr Richtung Norden

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (05.12.2025) geriet eine Sattelzugmaschine auf der Bundesautobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Gremersdorf und Heiligenhafen Mitte von der Fahrbahn ab. Das Gespann durchbrach den Wildschutzzaun und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen, es wurde niemand verletzt. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten wird die BAB1 ab der Anschlussstelle Gremersdorf in Fahrtrichtung Richtung Norden ab 16.00 Uhr voll gesperrt, die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die U105.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr der 63 Jahre alte Fahrer aus Niedersachsen mit seinem Sattelzuggespann gegen 06.25 Uhr die BAB1 in Richtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Gremersdorf und Heiligenhafen Mitte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr zunächst über den Grünstreifen und anschließend durch die Böschung, bevor er auf einer Länge von knapp 30 Metern den dortigen Wildschutzzaun durchbrach und schließlich auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kann. Im Laufe des Freitagnachmittages soll das Gespann aufwendig mit Kränen geborgen werden. Ab 16.00 Uhr bis voraussichtlich 20.00 Uhr wird die BAB1 deswegen zwischen den Anschlussstellen Gremersdorf und Heiligenhafen Mitte in Richtung Norden voll gesperrt.

Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallhergang prüfen die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz jetzt, warum der Fahrer mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Ulli Fritz Gerlach

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell