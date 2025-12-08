Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Heiligenhafen/Ostholstein Mann auf Parkplatz mit Messer verletzt worden

Lübeck (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am Samstagabend (06.12.2025) auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums von zwei Unbekannten mit einem Messer verletzt. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt entkommen. Der Verletzte kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen.

Ein 32-Jähriger aus Niedersachsen lud gegen 20.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Nahversorgungszentrum Einkäufe in sein Auto. Dabei soll der Fahrer eines neben ihm abgestellten Fahrzeugs mit dänischen Kennzeichen mehrfach seine Tür gegen das Auto des später Geschädigten geschlagen haben. Der Niedersachse hätte zu verstehen gegeben, dass er Platz machen und ausparken würde. Das hätte der Fahrer des benachbarten Toyota RAV 4 nicht abgewartet, sondern er wäre gemeinsam mit dem Beifahrer ausgestiegen und hätte etwas aus dem Kofferraum genommen.

Die beiden unbekannten Männer wären mit einem Messer auf den 32-Jährigen zugekommen. Der hätte sich beim Abwehren des Messerangriffs an der rechten Hand verletzt und wäre in Richtung eines der beiden Geschäfte geflohen. Ein Mitarbeiter des Supermarktes leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Währenddessen entfernte sich die beiden Tatverdächtigen in dem Toyota in unbekannte Richtung. Es soll sich um zwei Männer um die 30 Jahre gehandelt haben. Sie wären dunkel gekleidet gewesen und hätten dunkle Haare und Bart gehabt haben. Der Zeuge gab an, dass die Männer möglicherweise arabischer Herkunft gewesen sein könnten.

Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern und ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 04362/50370 zu melden.

