Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 bei Eutin - Vier Menschen verletzt

Lübeck (ots)

Am Sonntag (07.12.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 bei Eutin ein Verkehrsunfall zwischen einem Volvo und einem Mercedes. Ersten Erkenntnisse nach erfasste der Fahrer des Volvos beim Abbiegen von der B76 im Bereich der Ausfahrt Eutin Lensahn den auf der B76 entgegen kommenden Mercedes. Dabei zog sich eine Frau im Mercedes schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, drei weitere Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung blieb die B76 im Bereich der Ausfahrt bis 19:45 Uhr gesperrt.

Den bisherigen Ermittlungen nach befuhr der 81 Jahre alte Fahrer gegen 17:40 Uhr mit seinem Volvo die Bundesstraße 76 aus Plön kommend in Richtung der BAB 1 und wollte an der Ausfahrt Eutin Lensahn nach links in Richtung Eutin abbiegen. Beim Abbiegen stieß der Ostholsteiner mit dem Mercedes zusammen, dessen Fahrer zu diesem Zeitpunk die Bundesstraße 76 in Richtung Plön befuhr. Im Zuge der Kollision schleuderten die PKW über die Fahrbahn und kamen schließlich stark an der Front beschädigt zum Stehen.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls zogen sich der 80 Jahre alte Beifahrer und zwei 77 Jahre alte Mitinsassinnen des Volvos leichte Verletzungen zu. Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt die 64 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes. Ein Notarzt und Einsatzkräfte mehrerer Rettungswagen kümmerten sich um die verletzten Fahrzeuginsassen, sie wurden zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Volvos und auch der 66 Jahre alte Fahrer des Mercedes aus Kiel blieben nach jetzigem Stand unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Es liefen Betriebsstoffe aus. Sowohl der Volvo als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Um die Reinigung der Fahrbahn kümmerte sich die Straßenmeisterei.

Die Polizei in Eutin hat die weitere Prüfung zur genauen Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird gegen den Fahrer des Volvos wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und eines Fehlers beim Abbiegen ermittelt.

