POL-HL: Ratekau/Ostholstein Diebstahl auf Reiterhof - Polizei sucht nach Hinweisen

Lübeck (ots)

In der Nacht 03.12.-04.12.2025 brachen unbekannte Täter auf einem Reiterhof in Rohlsdorf in Ostholstein Schränke auf und entwendeten Sättel und anderes Reitsportzubehör im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter sowie den entwendeten Sätteln.

Am Morgen des 04.12.2025 stellte ein Mitarbeiter eines Pensionsstalles in der Ortschaft Rohlsdorfer Beek fest, dass zahlreiche Sattelschränke in einem Stalltrakt gewaltsam geöffnet worden waren, teilweise hätte sich Reitsportzubehör auf dem Boden befunden.

Auf einer angrenzenden Ackerfläche in der Nähe eines Knicks fand ein Angestellter des Reiterhofes einen Steigbügel. Möglicherweise haben die unbekannten Tatverdächtigen das Stehlgut dort in ein Fahrzeug verladen.

Nach ersten Erkenntnisse wurden insgesamt zehn Sättel für Dressur oder Springen entwendet, zusätzlich noch mindestens vier Trensen sowie weiteres Zubehör wie Sattelgurt, Steigbügel und ähnliches entwendet. Die Sättel waren von den Firmen Prestige, Selleria Equip, Sommer sowie Jorge Canaves.

Hinweise auf verdächtigte Fahrzeuge oder Personen im Bereich Rohlsdorf in den Abend- oder Nachtstunden des 03.12.-04.12.2025 nimmt die Polizei Ratekau unter der Telefonnummer 04504/70 8888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

