Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Fehmarn

Verdacht der Verkehrsunfallflucht: Stromkasten auf Fehmarn beschädigt

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) ist in Petersdorf auf Fehmarn ein beschädigter Stromkasten und ein dahinter stehender beschädigter Zaun festgestellt worden. Die Spurenlage deutet daraufhin, dass der Schaden möglicherweise durch ein Baustellenfahrzeug verursacht wurde. Die Beamten der Polizeistation Fehmarn haben in diesem Zusammenhang die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und suchen Zeugen.

Anwohner stellten den beschädigten Stromkasten, dessen linke Tür und auch darunter liegende Kunststoffelemente abgerissen waren, dahinter liegende defekte Metallzaunelemente sowie beschädigte Gehwegplatten am vergangenen Donnerstag (04.12.2025) gegen 16.00 Uhr in der Straße Am Großsoll/ Ecke Grüner Brink fest.

Aufgrund der Spurenlage deuten Hinweise daraufhin, dass der Schaden durch ein zu dicht an dem Stromkasten vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht wurde. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zur Beschädigung des Stromkastens machen können oder die in der Straße Am Großsoll/ Ecke Grüner Brink in Petersdorf ein verdächtiges Fahrzeug und den dazugehörigen Fahrer beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation auf Fehmarn unter der Telefonnummer 04371-503080 entgegen.

