POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (02.05.2025) kam es gegen 22.00 Uhr zu einer Schussabgabe in der Donauwörther Straße, verletzt wurde dabei niemand. Gegen 22.00 Uhr gaben offenbar zwei maskierte Täter mehrere Schüsse aus scheinbar größerer Distanz auf ein Lokal in der Donauwörther Straße ab. Anschließend flüchteten die Täter. Zur Tatzeit befanden sich im Lokal und im dortigen Außenbereich mehrere ...

