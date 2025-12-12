Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Stadtgebiet/Lübeck Lichterfahrt durch die Hansestadt

Lübeck (ots)

Am Sonntag (14.12.2025) wird in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr eine Lichterparade mit Pkw vom CITTI-Park bis zum Holstentor, durch die Altstadt und zurück stattfinden. Es kann punktuell zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Für den 3. Adventssontag (14.12.2025) wurde bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck ein Autokorso in Form einer weihnachtlichen Lichterfahrt zum Thema "Erinnerung an den Wert von Weihnachten für Kinder und Gesellschaft".

Der Korso mit ca. 50 Fahrzeugen wird vom Parkhaus beim Citti Park über Herrenholz - Ziegelstraße - Fackenburger Allee - Lindenplatz - Puppenbrücke - Possehlstraße - Wallstraße führen.

Für ca. 17.45 Uhr ist eine Zwischenkundgebung Holstentorplatz vorgesehen. Die Fahrzeuge werden dafür in der Wallstraße abgestellt.

Im Anschluss wird der Kundgebungszug von der Wallstraße - Holstentorplatz - Holstenstraße - Kohlmarkt - obere Wahmstraße - Königstraße - Rehderbrücke - Krähenstraße - Wahmstraße - Kohlmarkt - Holstenstraße - An der Untertrave - Willy-Brandt-Allee - Marienbrücke - Marienstraße - Schwartauer Allee - Bei der Lohmühle - Fackenburger Allee - Ziegelstraße - Herrenholz fortgesetzt werden.

Während der Versammlung von 17.00 bis 20.00 Uhr kann es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei wird vor Ort sein und einen störungsfreien Ablauf gewährleisten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell