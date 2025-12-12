Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Mann mit Betäubungsmitteln kontrolliert worden - Untersuchungshaft

Lübeck (ots)

Ein 35-Jähriger war am Mittwoch (10.12.2025) festgenommen worden, zuvor wurde bei ihm eine nicht geringe Menge Betäubungsmitteln gefunden. Der Mann wurde am Donnerstag (11.12.2025) einem Richter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Zivilbeamte des 2. Polizeireviers in Lübeck kontrollierten am Mittwochvormittag einen 35-Jährigen. Bei dem Mann wurden geringe Mengen Cannabis und Kokain sowie zwei Handys festgestellt.

Der Mann ist ohne festen Wohnsitz und war vorübergehend in einer Pension in Bahnhofsnähe untergekommen. Eine Richterin ordnete die Durchsuchung des von 35-Jährigen bewohnten Zimmers an. Dabei wurden Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und weiteres Marihuana sowie Kokain gefunden.

Die nicht geringen Mengen Marihuana und Kokain führten zum Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Der gebürtige Lübecker wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag einem Richter vorgeführt. Der Tatverdächtige kam im Anschluss in Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Lübeck.

Die Ermittlungen des Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion dauern an.

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten. Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Svenja Pries, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell