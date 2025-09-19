Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Reinigungskraft überrascht Einbrecher + Zeuge stellt Dieb + Einbruch in Friedhofsverwaltung + In Klassenraum eingestiegen + Beim Ausweichen mit Leitpfosten kollidiert +

Allendorf (Lumda): Reinigungskraft überrascht Einbrecher

Gegen 19:00 Uhr verschafften sich zwei junge Männer am Donnerstagabend (18.09.2025) durch ein Fenster Zutritt zur Kindertagesstätte im Totenhäuser Weg in Allendorf. Im Gebäude überraschte eine Reinigungskraft die beiden Männer, die daraufhin durch ein Fenster flohen. Die Reinigungskraft beschreibt beide Männer als 18 - 20 Jahre alt, mit dunkler Haut und dunklen, lockigen Haaren. Beide waren dunkel gekleidet. Einer der beiden sei etwa 180 cm groß, der andere circa 190 cm. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Kripo Gießen fragt: Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise auf deren Identität geben? Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden telefonisch unter 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Zeuge stellt Dieb

In der Nacht zu Freitag (19.09.2025) kletterte ein Mann gegen 02:35 Uhr über den Zaun einer Bar in der Ringallee. Aus einem Lagerraum nahm er sich einen Müllsack mit Leergut. Ein Zeuge, der auf die Tat aufmerksam wurde, stellte den Dieb, verständigte den Notruf und hielt den Mann, einen 31-jährigen Gießener, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese nahm den Mann mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gießener in der Nacht entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Gießen: Einbruch in Friedhofsverwaltung

Einbrecher beschädigten im Zeitraum zwischen Mittwoch (17.09.2025), 15:45 Uhr und Donnerstag (18.09.2025), 06:10 Uhr ein Fenster der Friedhofsverwaltung in der Friedhofsallee. Durch dieses Fenster stiegen die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Gießener Kriminalpolizei zu wenden (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: In Klassenraum eingestiegen

Unbekannte drangen durch ein Fenster in ein Klassenzimmer der Sandfeldschule im Mildred-Harnack-Weg in Gießen ein. Beim Versuch, die verschlossene Tür des Klassenraums zu öffnen und so in den Flur zu gelangen, scheiterten die Unbekannten jedoch. Ohne Beute verließen sie das Schulgebäude wieder. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch (17.09.2025), 18:30 Uhr bis Donnerstag (18.09.2025), 07:30 Uhr. Die Gießener Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 0641 7006-6555).

Grünberg: Beim Ausweichen mit Leitpfosten kollidiert

Am Dienstagabend (16.09.2025) gegen 19:30 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau aus Grünberg mit ihrem schwarzen 1er BMW die L 3166 aus Grünberg kommend in Fahrtrichtung Weickartshain. In einer Kurve sei ein entgegenkommendes Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Die 24-Jährige wich daraufhin mit ihrem BMW nach rechts aus und kollidierte mit einem Leitpfosten. Das entgegenkommende Fahrzeug, ein schwarzer Kleinwagen, setzte seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten mit der Polizeistation Grünberg unter Tel.: 06401 91430 Kontakt aufzunehmen.

