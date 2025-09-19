Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfandung - 13-Jähriger aus Cappel wieder da

Giessen (ots)

Marburg:

Der seit dem 07. September 2025 vermisste 13-Jährige aus Marburg-Cappel ist wieder da.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen Daten, insbesondere das Foto, zu löschen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell