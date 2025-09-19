Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfandung - 13-Jähriger aus Cappel wieder da
Giessen (ots)
Marburg:
Der seit dem 07. September 2025 vermisste 13-Jährige aus Marburg-Cappel ist wieder da.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen Daten, insbesondere das Foto, zu löschen.
Sabine Richter, Pressesprecherin
