Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Kindergarten beschädigt/ Wer hat etwas bemerkt?

Roßdorf: (ots)

Unbekannte beschädigten einen Kindergarten im Georg-Löffler-Weg und verursachten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zwischen Samstagmittag (20.12.), 13 Uhr, und Montagmittag (05.01.), gegen 11.45 Uhr, machten sich die Kriminellen an zwei Fenstern zu schaffen, wodurch mehrere Beschädigungen entstanden. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Kindergartens bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

