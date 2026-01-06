Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrräder sichergestellt/Die Kriminalpolizei sucht die Eigentümer

Darmstadt (ots)

Zwei Fahrräder wurden im Rahmen von Einsätzen am Donnerstag (18.12.) und Dienstag (06.01.) in der Mauerstraße aufgefunden und sichergestellt. Bei den Fahrrädern sind deren rechtmäßige Eigentümerinnen und Eigentümer bislang nicht bekannt. Über diesen Weg sucht die Kriminalpolizei Bürgerinnen oder Bürger, die ihr Fahrrad wiedererkennen.

Die Pedelecs umfassen ein blau/schwarzes Mountainbike der Marke BULLS, Modell vermutlich Copperhead 3, und ein Damenrad der Marke Carver (Modell Cityzen 130). (Bilder sind beigefügt)

Die Polizei bittet Personen, die eines der genannten Fahrräder wiedererkennen oder Eigentumsansprüche geltend machen können, sich mit entsprechenden Nachweisen (z. B. Kaufbeleg) bei der Kriminalpolizei aus Darmstadt (K43) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

