PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrräder sichergestellt/Die Kriminalpolizei sucht die Eigentümer

POL-DA: Darmstadt: Fahrräder sichergestellt/Die Kriminalpolizei sucht die Eigentümer
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Darmstadt (ots)

Zwei Fahrräder wurden im Rahmen von Einsätzen am Donnerstag (18.12.) und Dienstag (06.01.) in der Mauerstraße aufgefunden und sichergestellt. Bei den Fahrrädern sind deren rechtmäßige Eigentümerinnen und Eigentümer bislang nicht bekannt. Über diesen Weg sucht die Kriminalpolizei Bürgerinnen oder Bürger, die ihr Fahrrad wiedererkennen.

Die Pedelecs umfassen ein blau/schwarzes Mountainbike der Marke BULLS, Modell vermutlich Copperhead 3, und ein Damenrad der Marke Carver (Modell Cityzen 130). (Bilder sind beigefügt)

Die Polizei bittet Personen, die eines der genannten Fahrräder wiedererkennen oder Eigentumsansprüche geltend machen können, sich mit entsprechenden Nachweisen (z. B. Kaufbeleg) bei der Kriminalpolizei aus Darmstadt (K43) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 14:04

    POL-DA: Biblis: Einbruch in Praxisräume

    Biblis (ots) - Am Montag (05.01.), in der Zeit zwischen 18.10 und 21.30 Uhr, haben Einbrecher die Räume einer Praxis für Physiotherapie in der Kirchstraße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Unbekannten Zugang in die Räumlichkeiten verschafft und anschließend Geld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Heppenheimer Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:34

    POL-DA: Ginsheim: Snackautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (06.01.), gegen 1.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Rheinstraße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie Geld aus einer integrierten Kasse. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Am Automat entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizeistation Bischofsheim bittet mögliche Zeugen, die ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 13:29

    POL-DA: Bürstadt: Einbruch beim Obst- und Gartenbauverein

    Bürstadt (ots) - In der Nacht zum Dienstag (06.01.) kam es zu einem Einbruch in die Gaststätte des Obst- und Gartenbauvereins in der Gartenanlage "Außerhalb". Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über die eingeschlagene Scheibe einer Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten anschließend Wechselgeld aus einer Geldbörse. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren