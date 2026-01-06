PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Snackautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (06.01.), gegen 1.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Rheinstraße auf. Aus dem Innern des Automaten entwendeten sie Geld aus einer integrierten Kasse. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute. Am Automat entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Die Polizeistation Bischofsheim bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

