POL-DA: Frankfurt/Darmstadt: 15- Jährige wieder da
Frankfurt/Darmstadt (ots)
Die seit dem 4. Januar 2026 vermisste 15-jährige Chiara B. (wir haben berichtet) wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
An die Medien:
Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung verwendete Foto der Jugendlichen wieder zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell