POL-DA: Frankfurt/Darmstadt: 15- Jährige wieder da

Frankfurt/Darmstadt (ots)

Die seit dem 4. Januar 2026 vermisste 15-jährige Chiara B. (wir haben berichtet) wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

An die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung verwendete Foto der Jugendlichen wieder zu löschen.

