Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin/ Verhaltenstipps der Polizei

Griesheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe brachten am Montag (05.01.), gegen 16.15 Uhr, in der Georg-Büchner-Straße eine Seniorin um ihr Hab und Gut. Die Kriminellen gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich hierdurch Zugang in die Räumlichkeiten der Seniorin. Während ein Unbekannter die Frau ablenkte, entwendete der andere Unbekannte Schmuck. Anschließend flüchteten die falschen Handwerker mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Einer der falschen Handwerker wird als etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig gebaut beschrieben. Er trug einen dunklen Mantel und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell