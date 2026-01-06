PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin/ Verhaltenstipps der Polizei

Griesheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe brachten am Montag (05.01.), gegen 16.15 Uhr, in der Georg-Büchner-Straße eine Seniorin um ihr Hab und Gut. Die Kriminellen gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich hierdurch Zugang in die Räumlichkeiten der Seniorin. Während ein Unbekannter die Frau ablenkte, entwendete der andere Unbekannte Schmuck. Anschließend flüchteten die falschen Handwerker mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Einer der falschen Handwerker wird als etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig gebaut beschrieben. Er trug einen dunklen Mantel und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 09:49

    POL-DA: Trebur: Krimineller holt EC-Karten ab/Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

    Trebur (ots) - Am Montag (05.01.) kam es in Trebur zu einem Fall, bei dem ein falscher Bankmitarbeiter Geld erbeutet hat. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der Betrüger bei einem Senioren-Ehepaar gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelte der Betrüger den beiden vor, ihre Bankkarten und die dazugehörigen PIN zu benötigen. Gegen 14.00 Uhr erschien ein ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 17:16

    POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Lorsch (ots) - Zwischen Sonntagmittag (04.01) und Montagmittag (05.01), beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi Eclipse Cross, der in der Georg-Beringer-Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der Fahrertür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:00

    POL-DA: Bensheim: Gelber Kia XCeed gestohlen (HP-BN 876)

    Bensheim (ots) - Ein in einer Tiefgarage im Berliner Ring in Auerbach geparkter gelber Kia XCeed wurde in der Zeit zwischen dem 29. Dezember und Montagmorgen (05.01.) von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-BN 876 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren