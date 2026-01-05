Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Gelber Kia XCeed gestohlen (HP-BN 876)

Bensheim (ots)

Ein in einer Tiefgarage im Berliner Ring in Auerbach geparkter gelber Kia XCeed wurde in der Zeit zwischen dem 29. Dezember und Montagmorgen (05.01.) von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-BN 876 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Kia geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

