PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Gelber Kia XCeed gestohlen (HP-BN 876)

Bensheim (ots)

Ein in einer Tiefgarage im Berliner Ring in Auerbach geparkter gelber Kia XCeed wurde in der Zeit zwischen dem 29. Dezember und Montagmorgen (05.01.) von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-BN 876 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Kia geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 14:12

    POL-DA: Lautertal-Reichenbach: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

    Lautertal (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (05.01.) auf einen Zigarettenautomaten in der Nibelungenstraße abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Geldeingabeschacht gewaltsam auf. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens muss noch ermittelt werden. Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:53

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand in Einfamilienhaus

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Der Brand in einem Einfamilienhaus in der Vogelsbergtraße rief am Sonntagabend (04.01.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 18.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand auf dem Dachboden informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die dort wohnende Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren