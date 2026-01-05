POL-DA: Lautertal-Reichenbach: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen
Lautertal (ots)
Bislang unbekannte Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (05.01.) auf einen Zigarettenautomaten in der Nibelungenstraße abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Geldeingabeschacht gewaltsam auf. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens muss noch ermittelt werden.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell