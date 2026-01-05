Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal-Reichenbach: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Lautertal (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (05.01.) auf einen Zigarettenautomaten in der Nibelungenstraße abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Geldeingabeschacht gewaltsam auf. Die Höhe des insgesamt verursachten Schadens muss noch ermittelt werden.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 Kontakt aufzunehmen.

