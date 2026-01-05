POL-DA: Weiterstadt: Zwei Autos beschädigt/ Die Kriminalpolizei ermittelt
Weiterstadt (ots)
Zwischen Freitag und Samstagmorgen (2./3.1.) beschädigten Unbekannte eine Windschutzscheibe und einen Außenspiegel von zwei geparkten Autos in der Kreuzstraße. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten an den Autos einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.
Das 3. Polizeirevier in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell