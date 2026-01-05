Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zwei Autos beschädigt/ Die Kriminalpolizei ermittelt

Weiterstadt (ots)

Zwischen Freitag und Samstagmorgen (2./3.1.) beschädigten Unbekannte eine Windschutzscheibe und einen Außenspiegel von zwei geparkten Autos in der Kreuzstraße. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten an den Autos einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Das 3. Polizeirevier in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft einen möglichen Zusammenhang und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

