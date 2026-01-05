PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Bensheim: 23-Jähriger in Rücken gestoßen und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann wurde am 24. Dezember, gegen 12.00 Uhr, in einer Umkleidekabine eines Fitnesscenters in der Stubenwald-Allee von einem Unbekannten in den Rücken gestoßen und anschließend seiner Geldbörse samt Bargeld bestohlen. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss nach draußen. Der Flüchtige soll etwa 1,85 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Er war mit einer grau/schwarzen Ski-Jacke bekleidet und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Der Unbekannte hat keinen Bart und keine Brille. Der Überfallene zog sich bei dem Angriff leichte Blessuren zu.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

