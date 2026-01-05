POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in Büroräume vorläufig fest
Darmstadt (ots)
Am Sonntagnachmittag (4.1.) meldete eine Angestellte gegen 16 Uhr, dass mehrere Türen und Scheiben von Büroräumen im Luisencenter beschädigt seien.
Im dortigen Treppenhaus nahmen die eingesetzten Beamten des 1. Polizeireviers einen Tatverdächtigen, der potenzielles Einbruchswerkzeug mit sich führte, vorläufig fest. Sie brachten den 54-jährigen Mann zwecks polizeilicher Maßnahmen auf das Revier.
Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern derweil an.
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell