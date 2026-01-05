PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in Büroräume vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (4.1.) meldete eine Angestellte gegen 16 Uhr, dass mehrere Türen und Scheiben von Büroräumen im Luisencenter beschädigt seien.

Im dortigen Treppenhaus nahmen die eingesetzten Beamten des 1. Polizeireviers einen Tatverdächtigen, der potenzielles Einbruchswerkzeug mit sich führte, vorläufig fest. Sie brachten den 54-jährigen Mann zwecks polizeilicher Maßnahmen auf das Revier.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern derweil an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren