Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zigarettenautomat gesprengt/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Unbekannte Täter hatten es am Sonntagabend (04.01.), gegen 22.15 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Hofheim abgesehen. Sie sprengten den Automaten vermutlich mit Pyrotechnik auf. Ob anschließend auch Zigaretten und Geld entwendet wurden, ist noch unklar. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell