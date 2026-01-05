PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zigarettenautomat gesprengt/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Unbekannte Täter hatten es am Sonntagabend (04.01.), gegen 22.15 Uhr, auf einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße in Hofheim abgesehen. Sie sprengten den Automaten vermutlich mit Pyrotechnik auf. Ob anschließend auch Zigaretten und Geld entwendet wurden, ist noch unklar. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:32

    POL-DA: Rüsselsheim: Drei Fahrzeuge im Visier Krimineller

    Rüsselsheim (ots) - Ein in der Paul-Hessemer-Straße, im Bereich einer Sportgaststätte geparkter Opel Astra, geriet in der Nacht zum Samstag (03.01.) in das Visier von Autoaufbrechern. Die Täter zerstörten eine Scheibe und entwendeten anschließend einen Geldbeutel samt Inhalt. Ebenfalls aufgebrochen wurde am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Opel Combo "Am Schnepperberg" in Königstädten. Die Unbekannten ließen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren