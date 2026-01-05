Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Drei Fahrzeuge im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Paul-Hessemer-Straße, im Bereich einer Sportgaststätte geparkter Opel Astra, geriet in der Nacht zum Samstag (03.01.) in das Visier von Autoaufbrechern. Die Täter zerstörten eine Scheibe und entwendeten anschließend einen Geldbeutel samt Inhalt. Ebenfalls aufgebrochen wurde am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Opel Combo "Am Schnepperberg" in Königstädten. Die Unbekannten ließen hier eine Mappe mit persönlichen Dokumenten mitgehen.

Gleich das ganze Fahrzeug wurde am Sonntag (04.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 22.00 Uhr, auf der Südseite des Bahnhofs in der Elisabethenstraße gestohlen. Die Kriminellen entwendeten dort auf bislang unbekannte Weise einen älteren, grauen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen GG-ZU 572.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

