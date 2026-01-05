PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Drei Fahrzeuge im Visier Krimineller

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Paul-Hessemer-Straße, im Bereich einer Sportgaststätte geparkter Opel Astra, geriet in der Nacht zum Samstag (03.01.) in das Visier von Autoaufbrechern. Die Täter zerstörten eine Scheibe und entwendeten anschließend einen Geldbeutel samt Inhalt. Ebenfalls aufgebrochen wurde am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr ein Opel Combo "Am Schnepperberg" in Königstädten. Die Unbekannten ließen hier eine Mappe mit persönlichen Dokumenten mitgehen.

Gleich das ganze Fahrzeug wurde am Sonntag (04.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 22.00 Uhr, auf der Südseite des Bahnhofs in der Elisabethenstraße gestohlen. Die Kriminellen entwendeten dort auf bislang unbekannte Weise einen älteren, grauen Ford Focus mit dem amtlichen Kennzeichen GG-ZU 572.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:23

    POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Auseinandersetzung vorläufig fest

    Darmstadt (ots) - Gegen 1.30 Uhr kam es am Samstag (3.1.) nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Bar in der Dieburger Straße. Dabei verletzte ein 22-Jähriger einen anderen Mann mit einer Glasflasche am Kopf. Der 19-Jährige zog sich dadurch eine Platzwunde zu und musste von einem Rettungswagen versorgt werden. Durch ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 08:47

    POL-DA: Darmstadt: Taschen samt Inhalt aus Autos im Parkhaus entwendet

    Darmstadt (ots) - Im Laufe des Freitags (2.1.), zwischen 10.15 und 18.15 Uhr, sowie Samstag (3.1.), zwischen 17.45 und 18.30 Uhr beschädigten Kriminelle in einem Parkhaus am Friedensplatz insgesamt drei Autoscheiben und entwendeten anschließend Taschen samt Inhalt aus den Innenräumen. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) ermittelt nun und nimmt Hinweise zu den ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 18:40

    POL-GG: POL-GG: Stockstadt am Rhein: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Stockstadt am Rhein (ots) - Am Sonntagmittag (04.01.), gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 153, zwischen Stockstadt am Rhein und Riedstadt-Crumstadt, ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungsstand kam ein 88-Jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren