Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Auseinandersetzung vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Gegen 1.30 Uhr kam es am Samstag (3.1.) nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Bar in der Dieburger Straße. Dabei verletzte ein 22-Jähriger einen anderen Mann mit einer Glasflasche am Kopf. Der 19-Jährige zog sich dadurch eine Platzwunde zu und musste von einem Rettungswagen versorgt werden.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte eine Streife des 1. Polizeireviers einen Tatverdächtigen am Kopernikusplatz vorläufig festnehmen. Der alkoholisierte Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf das Revier genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

