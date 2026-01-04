PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: POL-GG: Stockstadt am Rhein: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Stockstadt am Rhein (ots)

Am Sonntagmittag (04.01.), gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 153, zwischen Stockstadt am Rhein und Riedstadt-Crumstadt, ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungsstand kam ein 88-Jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Aufprall geriet der PKW in Vollbrand. Der 88-Jährige Fahrzeugführer und die 85-Jährige Beifahrerin konnten nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der betroffene Streckenabschnitt war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben Polizei und Feuerwehr waren mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
PSt. Gernsheim
Berichterstatter: Dörr, PHK
Telefon: 06258-93430

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

