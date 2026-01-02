Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der BAB 67 Höhe Gernsheim

Gernsheim (ots)

Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der BAB 67 zwischen den Anschlussstellen Pfungstadt und Gernsheim ein folgenreicher Verkehrsunfall. Aufgrund des winterlichen Wetters stockte der Verkehr in Höhe der AS Gernsheim, als auf dem linken Fahrstreifen insgesamt vier Personenkraftwagen ineinander fuhren. Ein Fahrzeug aus dem Kreis Alzey-Worms prallte mit hoher Wucht auf den vor ihm anhaltenden Verkehr und schob weitere drei Fahrzeuge aufeinander. Hierbei wurden die beiden Insassen des unfallverursachenden Fahrzeuges leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der vorläufige Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 50.000 EUR beziffert. Die Richtungsfahrbahn Mannheim der BAB 67 war aufgrund Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für 1,5 Stunden vollgesperrt. Eine Umleitungsempfehlung war entsprechend eingerichtet. Die Feuerwehr aus Pfungstadt und Fahrzeuge des Rettungsdienstes waren neben der Autobahnpolizei Südhessen aus Darmstadt vor Ort.

Berichterstatter: PHK Scheidel

