Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Spielkonsole und Softairwaffe im Visier von Einbrechern

Lampertheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ermittelt nun das Heppenheimer Einbruchskommissariat K 21/22. In der Zeit zwischen dem 22. Dezember und Donnerstagmittag (01.01.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Wohnungstür in die Räume in der Adlerstraße ein und entwendeten anschließend unter anderem eine Spielkonsole und eine Softairwaffe.

Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

