PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Spielkonsole und Softairwaffe im Visier von Einbrechern

Lampertheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ermittelt nun das Heppenheimer Einbruchskommissariat K 21/22. In der Zeit zwischen dem 22. Dezember und Donnerstagmittag (01.01.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Wohnungstür in die Räume in der Adlerstraße ein und entwendeten anschließend unter anderem eine Spielkonsole und eine Softairwaffe.

Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:39

    POL-DA: Neckarsteinach: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

    Neckarsteinach (ots) - Am Mittwoch (31.12.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 8.15 und etwa 8.40 Uhr die Scheibe eines roten Kia ein, der auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 36 abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Damenhandtasche samt Inhalt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:31

    POL-DA: Brensbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Brensbach (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (30.12.), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in ein Haus "Am Pfarracker" ein und entwendeten anschließend unter anderem Schmuck, Geld und einen Rucksack. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:26

    POL-DA: Rüsselsheim: Anwohner überrascht Einbrecher

    Rüsselsheim (ots) - Gerade noch rechtzeitig hatte ein Anwohner in der Beethovenstraße am Dienstagabend (30.12.), gegen 18.25 Uhr, drei Einbrecher bemerkt. Das Trio hebelte an der Terrassentür eines Wohnhauses, als der Mann auf sie aufmerksam wurde. Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Kastanienstraße und Ostpark. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Weitere Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren