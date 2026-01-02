Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Neckarsteinach (ots)

Am Mittwoch (31.12.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 8.15 und etwa 8.40 Uhr die Scheibe eines roten Kia ein, der auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 36 abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Damenhandtasche samt Inhalt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell