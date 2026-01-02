POL-DA: Brensbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Brensbach (ots)
Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (30.12.), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in ein Haus "Am Pfarracker" ein und entwendeten anschließend unter anderem Schmuck, Geld und einen Rucksack.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.
