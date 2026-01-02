PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Brensbach (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (30.12.), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in ein Haus "Am Pfarracker" ein und entwendeten anschließend unter anderem Schmuck, Geld und einen Rucksack.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

