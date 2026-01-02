PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Aufbrüche beschäftigen Polizei

Bensheim (ots)

Kriminelle nahmen in der Zeit zwischen Samstag (27.12.) und Donnerstag (01.01.) eine Erdgeschosswohnung in einem Haus in der Memelstraße ins Visier. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendeten anschließend Modeschmuck.

Am Montag (29.12.), gegen 21.00 Uhr, geriet der Warenautomat einer Metzgerei in der Rodauer Straße in Fehlheim ins Visier von zwei Kriminellen. Sie brachen das Gerät auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, verdächtige Personen bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

