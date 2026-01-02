Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zigarettenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch und zum Donnerstag (31.12./01.01.) gerieten Zigarettenautomaten in das Visier Krimineller. Am Mittwoch, kurz nach 0.00 Uhr, machten sich Kriminelle an einem Automaten in der Industriestraße zu schaffen. Sie sprengten das Gerät und suchten das anschließend das Weite. Am Automaten entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Auch in der Kirschenstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 4.40 Uhr ein Zigarettenautomat von bislang Unbekannten aufgesprengt. Die Täter gelangten hierdurch vermutlich an Geld und Zigaretten und flüchteten unerkannt mit der Beute. Ob die beiden Fälle in Zusammenhang zueinander stehen könnten, muss noch ermittelt werden. Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) können unter der Telefonnummer 06252/7060 erreicht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell