POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Roßdorf - Zeugenaufruf
Roßdorf (ots)
Am Mittwoch (31.12) zwischen 11:30 und 15:00 Uhr ereignete sich an der Fuchsenhütte in Roßdorf eine Verkehrsunfallflucht. Der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte ein am Fahrbahnrand geparktes KFZ. Etwa 2500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines grauen Mazda CX-60 kosten, welcher an dem hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne Hinterlassen seiner Daten von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich mutmaßlich um einen roten PKW. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330 - 0 entgegen.
Berichterstatter:PK-A Krichbaum, Pst. Ober-Ramstadt
