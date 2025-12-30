PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Diebstahl aus Auto/Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Am Dienstagmorgen (30.12.), in der Zeit zwischen 8.35 und 8.45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in der Spessartstraße, wo sich Kriminelle Zugang zu einem Renault Captur verschafften. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Tasche, ein Handy und ein Tablet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.12.2025 – 15:45

    POL-DA: Ober-Ramstadt: Automat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

    Ober-Ramstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen am Montagabend (29.12.) gegen 20.15 Uhr einen Automaten in der Darmstädter Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Kriminellen den Automaten auf und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Durch das Vorgehen der Unbekannten hinterließen sie zudem einen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:35

    POL-DA: Höchst: 16-Jährige vermisst/Wer kann Hinweise geben?

    Höchst (ots) - Seit Freitagmittag (26.12.) wird die 16-jährige Aaliyah Rain Schwanengel aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Ortsteil Hassenroth vermisst. Sie könnte sich möglicherweise auf dem Weg nach Hamburg befinden. Die 16-Jährige ist 1,62 Meter groß, 61 Kilogramm schwer und schlank. Die Teenagerin hat kurze, seitlich rasierte dunkle Haare, helle Augen und ein jungenhaftes Aussehen. Über ihre aktuelle ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:55

    POL-DA: Gernsheim: Erneuter Einbruch in Restaurant

    Gernsheim (ots) - Nach zwei Einbrüchen in der Nacht zum Samstag (27.12.) in der Schifferstraße (wir haben berichtet), verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (30.12.) nun erneut Zugang in eines der Lokale. Sie erbeuteten wiederum Geld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die ...

    mehr
