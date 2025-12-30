Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Diebstahl aus Auto/Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Am Dienstagmorgen (30.12.), in der Zeit zwischen 8.35 und 8.45 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in der Spessartstraße, wo sich Kriminelle Zugang zu einem Renault Captur verschafften. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Tasche, ein Handy und ein Tablet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

