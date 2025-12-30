Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Automat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Ober-Ramstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Montagabend (29.12.) gegen 20.15 Uhr einen Automaten in der Darmstädter Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Kriminellen den Automaten auf und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Durch das Vorgehen der Unbekannten hinterließen sie zudem einen Sachschaden am Automaten.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell