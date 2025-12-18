Polizei Düren

POL-DN: Unter Betäubungsmitteln mit dem Pkw unterwegs

Jülich/Alsdorf (ots)

Nach einem Hinweis gelang es Beamten der Wache Jülich einen 48-jährigen Fahrzeugführer aus Alsdorf am gestrigen Abend (17.12.2025) aus dem Verkehr zu ziehen. Bei ihm wurden akuter Drogenkonsum und damit verbundene Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nachdem ein Zeuge gegen 21:50 Uhr Hinweise auf einen akut unter Betäubungsmitteln stehenden Fahrzeugführer gegeben hatte, wurde eine Streifenbesatzung der Wache Jülich schnell fündig und nahm die Verfolgung auf.

Versuche, das Fahrzeug anzuhalten, ignorierte der Fahrzeugführer und setzte seine Fahrt dann über die BAB44 in Richtung Aachen fort. Hier fiel der Fahrzeugführer durch ruckartige Lenkbewegungen auf und kollidierte in einem Fall fast mit einer Leitplanke. Erst nach Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle in Alsdorf gelang es den Beamten, das Fahrzeug zu stoppen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten neben Hinweisen auf akuten Drogenkonsum fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobe wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

