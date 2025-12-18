Polizei Düren

POL-DN: In Gaststätte eingebrochen und Spielautomaten geknackt

Düren (ots)

Unbekannte Täter drangen am frühen Mittwochmorgen (17.12.2025) gewaltsam in eine Gaststätte in Norddüren ein, brachen Spielautomaten auf und flüchteten mit Beute in bislang unbekannter Höhe.

Wie Videoaufnahmen einer Überwachungskamera aus der Gaststätte zeigen, drangen gegen 04:30 Uhr zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Schankraum des Cafés ein und machten sich an den dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Bereits wenige Minuten später verließen sie mit Beute in bislang unbekannter Höhe den Tatort und flüchteten. Die beiden Männer trugen während der Tat helle Hosen, helle Oberteile und dunkle Sneaker. Bei Tatausführung trugen sie zudem Sturmhauben und Handschuhe. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell