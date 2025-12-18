Polizei Düren

POL-DN: Sachbeschädigungen und Diebstahl auf Friedhöfen - Polizei sucht Zeugen

Kreis Düren (ots)

Wie am Mittwoch bekannt wurde, waren bislang unbekannte Täter am Dienstag (16.12.2025) auf dem Friedhof in Glimbach aktiv. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten sie von insgesamt vier Gräbern Mutter-Gottes-Figuren, die aus Edelmetall gefertigt waren. Darüber hinaus wurden am Mittwoch gegen 11:00 Uhr auf dem Friedhof in Ederen zahlreiche Beschädigungen festgestellt. Nach derzeitigem Stand wurden dort 24 Gräber beschädigt. Hinweise auf entwendete Gegenstände lagen zunächst nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedhöfe in Glimbach oder Ederen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell