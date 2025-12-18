Polizei Düren

POL-DN: E-Bike-Akku verursacht Wohnungsbrand - drei Personen leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Mittwochabend (17.12.2025) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Wolfshovener Straße aus. Ein im Wohnzimmer geladener E-Bike-Akku hatte sich entzündet und für einen Wohnungsbrand gesorgt. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses zu löschen. Eine Ausweitung des bereits entstandenen Schadens konnte dabei weitestgehend verhindert werden. Als Brandursache konnte der Akku eines E-Bikes identifiziert werden, der im Wohnzimmer aufgeladen wurde. Nach Angaben eines Bewohners explodierte dieser als er den Raum gegen 19:00 Uhr betrat. Durch die Explosion zerbarst das Zimmerfenster. Wohnungsinventar geriet in Brand.

Durch die entstandenen Rauchgase wurden insgesamt drei Bewohner leicht verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht abschließend benannt werden.

