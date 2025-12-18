Polizei Düren

POL-DN: Gefährliche Weiterfahrt gestoppt: Lkw mit massiv beschädigter Bereifung aus dem Verkehr gezogen

Düren (ots)

Massive Mängel an der Bereifung führten am Mittwoch (17.12.2025) dazu, dass der Verkehrsdienst der Polizei Düren einen Sattelzug auf der B56 aus dem Verkehr ziehen musste.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel der 40-Tonnen-Sattelzug aufgrund seines schlechten technischen Zustands auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten an insgesamt vier Reifen der Zugmaschine erhebliche und sicherheitsrelevante Schäden fest. Teilweise waren die Reifen derart abgefahren, dass kein Profil mehr erkennbar war; in mehreren Bereichen lag bereits das Drahtgeflecht der Karkasse offen. Angesichts der extrem hohen Gefahr eines Reifenplatzers und der damit verbundenen Unfallgefahr untersagten die Beamten die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung. Um eine unerlaubte Fortsetzung der Fahrt - etwa während der Nachtstunden - zuverlässig zu verhindern, wurde an der Sattelzugmaschine eine Radkralle angebracht. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, wurde zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben. Gegen das verantwortliche Transportunternehmen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

