Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Erneuter Einbruch in Restaurant

Gernsheim (ots)

Nach zwei Einbrüchen in der Nacht zum Samstag (27.12.) in der Schifferstraße (wir haben berichtet), verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (30.12.) nun erneut Zugang in eines der Lokale. Sie erbeuteten wiederum Geld und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

