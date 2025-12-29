POL-DA: Gernsheim: Einbrüche in zwei Restaurants
Gernsheim (ots)
In der Nacht zum Samstag (27.12.) ereigneten sich zwei Einbrüche in Restaurants in der Schifferstraße. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zunächst Zugang in die Räumlichkeiten der Lokale. In beiden Fällen hatten es die Kriminellen anschließend auf das dort aufbewahrte Geld abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie jeweils unerkannt von den Tatorten.
Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.
